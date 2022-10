Ηράκλειο

Ηράκλειο: 13χρονος απείλησε με μαχαίρι μαθήτρια δημοτικού

Συνελήφθησαν ο ανήλικος και η μητέρα. Τι φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Στην σύλληψη ενός ανήλικου μαθητή από το Ηράκλειο, που το μεσημέρι της Τετάρτης, απείλησε με μαχαίρι μαθήτρια μικρότερης ηλικίας έξω από Δημοτικό σχολείο στο οποίο πηγαίνει, προχώρησαν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ.

Η σύλληψη του 13χρονου μαθητή της Β’ Γυμνασίου, αλλά και της μητέρας του, έγινε μετά από επίσημη καταγγελία που δέχτηκαν οι άνδρες της ΕΛΑΣ στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, από τη μητέρα της 11χρονης μαθήτριας, η οποία κατήγγειλε έντρομη το απίστευτο περιστατικό βίας.

Η μαθήτρια της ΣΤ’ δημοτικού έζησε τον τρόμο μπροστά στα έκπληκτα μάτια των συμμαθητών της, που την συνόδευαν λίγα μέτρα έξω απ’ το σχολείο μετά το «μεσημεριανό κουδούνι». Ο νεαρός έφηβος, φαίνεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι η 11χρονη είχε μία διαφωνία με την αδερφή του και εκείνος θεώρησε υποχρέωση του να την «υπερασπιστεί».

Το περιστατικό που έλαβε χώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, μάλλον δεν είναι το πρώτο για τον ανήλικο φερόμενο ως δράστη. Παρόμοια περιστατικά φαίνεται να έχουν εξελιχτεί άλλες δυο φορές στο παρελθόν μπροστά στα έκπληκτα μάτια και άλλων παιδιών, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί έκταση…

Στο Αστυνομικό Μέγαρο βρέθηκε και η ανήλικη μαθήτρια, η οποία δέχτηκε την απειλή – επίθεση από τον ηλικιακά λίγο μεγαλύτερο μαθητή με το μαχαίρι και η οποία δεν έκρυψε τον τρόμο της από την εμπειρία που βίωσε.

Από την πολύωρη κατάθεση αλλά και λοιπές μαρτυρίες άλλων παιδιών, φαίνεται πως προκύπτουν και άλλα στοιχεία για την συμπεριφορά του εν λόγω μαθητή μέσα και έξω απ’ το σχολείο.

