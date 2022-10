Θεσσαλονίκη

28η Οκτωβρίου – Θεσσαλονίκη: Μαθητική παρέλαση με λαμπρότητα (εικόνες)

Πλήθος κόσμου θαύμασε και χειροκρότησε τους μαθητές που έκαναν παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, μετά από δύο χρόνια.

Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε και στη Θεσσαλονίκη η μαθητική παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Μαθητές σχολείων της Θεσσαλονίκης παρέλασαν σε άψογους σχηματισμούς κερδίζοντας το χειροκρότημα των επισήμων και του κόσμου που βρέθηκε στην οδό Τσιμισκή.

Την παρέλαση άνοιξε η Φιλαρμονική του Δήμου Θεσσαλονίκης και ακολούθησαν οι σημαιοφόροι των 21 σχολείων και στη συνέχεια το 24ο δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης.

Νέες από το Λύκειο Ελληνίδων ντυμένες με παραδοσιακές φορεσιές, ανέλαβαν τον ρόλο των δεικτών στην παρέλαση, μπροστά από την εξέδρα των επισήμων.

Ο καλός καιρός βοήθησε και ο κεντρικός δρόμος της πόλης πλημμύρισε από κόσμο.

Η τελευταία μαθητική παρέλαση για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου έγινε το 2019. Το 2020 δεν πραγματοποιήθηκε λόγω μέτρων για τον κορονοϊό και το 2021 με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών δεν πραγματοποιήθηκε λόγω Εθνικού πένθους για τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά.

Στην εξέδρα των επισήμων βρέθηκαν ο υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, βουλευτές εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και των σωμάτων ασφαλείας.

Οι εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη θα κορυφωθούν αύριο με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, η οποία σήμερα συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα.

