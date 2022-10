Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Κρατούσαν ομήρους αλλοδαπούς και τους χτυπούσαν για να πάρουν λεφτά

Εφιάλτης για επτά αλλοδαπούς που κρατούνταν παρά την θέλησή τους. Χειροπέδες σε τρεις άνδρες και μια 18χρονη.



Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή προσωπικού της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και αστυνομικών ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν και απελευθέρωσαν συνολικά επτά αλλοδαπούς, οι οποίοι κρατούνταν παρά τη θέλησή τους σε σπίτι στην περιοχή του Δενδροποτάμου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σια την υπόθεση συνελήφθησαν τρείς αλλοδαποί άντρες και μια 18χρονη ελληνικής καταγωγής, ενώ αναζητούνται τρείς ακόμη συνεργοί τους, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία.

Πέντε εκ των εμπλεκομένων, αφού διευκόλυναν την είσοδο των αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια έναντι χρηματικής αμοιβής, τους μετέφεραν σε οικία του Δενδροποτάμου, όπου τουλάχιστον τις τελευταίες δύο εβδομάδες, με απειλές και χρήση σωματικής βίας, απαιτούσαν εκβιαστικά είτε από τους παθόντες, είτε από οικεία τους πρόσωπα, την καταβολή χρηματικών ποσών προκειμένου να τους αφήσουν ελεύθερους.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε επίσης ότι, δύο εκ των συλληφθέντων φιλοξενούσαν, παρέχοντας κατάλυμα, δύο επιπλέον άτομα τα οποία στερούνταν εγγράφων που να δικαιολογούν τη νόμιμη παραμονή τους στη χώρα.

Στο πλαίσιο τριών κατ’ οίκων ερευνών που διενεργήθηκαν παρουσία εκπροσώπου δικαστικής Αρχής και σωματικών ελέγχων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Λουκέτο με το οποίο οι δράστες κλείδωναν την οικία όπου βρίσκονταν οι αλλοδαποί

4.500 ευρώ

Πλήθος συσκευών κινητής τηλεφωνίας και

Χρεωστικές κάρτες τραπεζών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

