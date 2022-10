Τρίκαλα

Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα

Ο άτυχος άντρας έπεσε στο κενό από πολύ μεγάλο ύψος.

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του trikalavoice.gr εργάτης ο οποίο βρίσκονταν σε σκαλωσιά σε εξωτερικό χώρο εργοστασίου έπεσε στο κενό από ύψος περίπου 10 μέτρων.

Ο άτυχος άντρας, ηλικίας περίπου 60 ετών, ο οποίος εργάζονταν σε συνεργείο που εργασίες (σ.σ. δεν ήταν εργαζόμενος του εργοστασίου) φέρεται να βρήκε ακαριαίο θάνατο και μεταφέρθηκε νεκρός με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Τρικάλων.

