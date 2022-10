Ιωάννινα

Γιάννινα: Στη φυλακή ο καθηγητής που ασελγούσε σε 12χρονη

Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση αλλά με αναστολή. Η ποινή που του επιβλήθηκε στο Εφετείο.

Ποινή κάθειρξης 6χρόνων και 10 μηνών για ασέλγεια και κατάχρηση σε ασέλγεια, επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Ιωαννίνων σε 60χρονο καθηγητή μουσικής.

Ο καθηγητής από τον Νοέμβριο του 2016 έως τις 19 Ιανουαρίου 2017, ασελγούσε σε 12χρονη μαθήτρια του, η οποία το αποκάλυψε τότε στους γονείς της και η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 8 χρόνια με αναστολή στο Εφετείο. Οι μάρτυρες υπεράσπισης του κατηγορουμένου υποστήριξαν, πως η συμπεριφορά του καθηγητή δεν συνάδει με τα όσα σοκαριστικά κατέθεσε η 18χρονη σήμερα κοπέλα.

Ο εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή του. Μετά την ετυμηγορία του Δικαστηρίου ο 60χρονος θα συλληφθεί και θα οδηγηθεί στην φυλακή.

