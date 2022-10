Κυκλάδες

28η Οκτωβρίου - Σαντορίνη: υψώθηκε ξανά η μεγαλύτερη ελληνική σημαία (βίντεο)

Για την έπαρση της γιγαντιαίας σημαίας, χρειάστηκε η συνδρομή από γερανό.

Μία πελώρια ελληνική σημαία, υψήθηκε ανήμερα της επετείου της 28ης Οκτωβρίου στη Σαντορίνη.

Με τον συνηθισμένο τρόπο γιόρτασαν την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στη Σαντορίνη, υψώνοντας τη μεγαλύτερη ελληνική σημαία με γερανό. Η σημαία έχει βάρος 160 κιλά και μέγεθος 1.500 τετραγωνικά μέτρα

Οι συμμετέχοντες κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την ανάρτηση της σημαίας με τη συνδρομή και μεγάλου γερανοφόρου μηχανήματος.

