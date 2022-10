Ηράκλειο

Ηράκλειο - τροχαίο: καθηγητής ο οδηγός της μηχανής που καρφώθηκε σε δέντρο

Θλίψη στο νησί της Κρήτης μετά τον αδόκητο χαμό του καθηγητή.

Θλίψη έχει σκορπίσει στο νησί της Κρήτης, το τροχαίο δυστύχημα στο Ηράκλειο, με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του όταν η μηχανή που οδηγούσε "καρφώθηκε" σε δέντρο.

Ο άτυχος άνδρας που έφυγε τόσο απρόσμενα από τη ζωή, είναι ο Διονύσης Ξυδιάς, ο οποίος ολοκλήρωνε το διδακτορικό του στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Έγκυρες πηγές αναφέρουν ότι ήταν ένας εξαίρετος επιστήμονας με λαμπρό μέλλον στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας αλλά και γενικότερα ενώ συνάδελφοι από το ΙΤΕ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης μιλούν με τα καλύτερα λόγια για εκείνον.

Ο 36χρονος είχε καταγωγή από την Αθήνα και είναι το 46ο θύμα τροχαίου δυστυχήματος από την αρχή του 2022 στην Κρήτη.

