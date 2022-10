Ρεθύμνου

Τροχαίο: Μαθητής με ποδήλατο χτύπησε με αυτοκίνητο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοβαρά τραυματίστηκε ένα παιδί που έκανε ποδήλατο στο Ρέθυμνο, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

(εικόνα αρχείου)

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο Ρέθυμνο με θύμα 13χρονο μαθητή με ποδήλατο, αργά το απόγευμα της Παρασκευής, 28 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το σοβαρό τροχαίο έγινε στην Καστελλάκια Ρεθύμνου με τον 13χρονο που οδηγούσε ποδήλατο φέρεται να ενεπλάκη σε τροχαίο με αυτοκίνητο.

Αποτέλεσμα του τροχαίου αυτού ήταν ο τραυματισμός του 13χρονου ο οποίος διεκομίσθη σοβαρά τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου και εν συνεχεία διασωλημένο μεταφέρεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ καθώς φέρει τραύμα στο κεφάλι.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο και αιμάτωμα. Το τροχαίο έγινε στις 6:30 το απόγευμα σε στροφή από Περβόλια προς Καστελλάκια όχι στον ΒΟΑΚ αλλά στο οδικό δίκτυο της περιοχής. Το Ι.Χ φέρεται να οδηγούσε ένας 34χρονος από τη Λάρισα.

Πηγή: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Νεϊμάρ: ανατροπή στη δικαστική του υπόθεση

Νέα Ερυθραία: μαχαίρωσαν άνδρα μπροστά από καντίνα

Καλλιθέα: Τον σκότωσε με μπουνιά