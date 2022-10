Μαγνησία

Βόλος: Ανατροπή νταλίκας με πέλετ (εικόνες)

Γέμισε με πέλετ ο δρόμος, ενώ η νταλίκα ανετράπη στο δρόμο.

Τροχαίο με ανατροπή νταλίκας που μετέφερε πέλετ σημειώθηκε στον κυκλικό κόμβο Λάρισας – Αθηνών στο Βόλο, στο ρεύμα εξόδου προς το Βόλο, την Παρασκευή.

Το ατύχημα, με τραυματισμό του οδηγού και ζημιές στο όχημα, σημειώθηκε γύρω στις 6 μ.μ., όταν το μεγάλο όχημα, φορτωμένο με χύδην πέλετ, κατά την έξοδό του από τον κυκλικό κόμβο προκειμένου να συνεχίσει στη Λαρίσης, εξετράπη δεξιά, δίπλα στο αντλιοστάσιο της ΔΕΥΑΜΒ, μετά την οδό Αλαμάνας.

Το όχημα, κάτω από άγνωστες συνθήκες όπως πιθανή ολισθηρότητα, ταχύτητα, μετατόπιση φορτίου κ.α. τα οποία διερευνώνται, πλάγιασε και σύρθηκε στο οδόστρωμα, όπου έπεσε και το φορτίο του.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις για ρύθμιση κυκλοφορίας ενώ κλήθηκαν μηχανήματα για την απομάκρυνση της νταλίκας και του φορτίου της.

Πηγή: myvolos.net

