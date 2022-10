Ευρυτανία

Ευρυτανία: Νεκρός ο αγνοούμενος αστυνομικός

Τραγικό τέλος στην αναζήτηση του αστυνομικού. Είχε εξαφανιστεί στη γέφυρα Τατάρνας.

Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση του 40χρονου αστυνομικού που είχε εξαφανιστεί από χθες το πρωί στην Ευρυτανία, κοντά στην περιοχή της γέφυρας της Τατάρνας.

Περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου ο αστυνομικός, ο οποίος υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, εντοπίστηκε από τις ομάδες διάσωσης και ανασύρθηκε η σορός του από το βάραθρο «Τρύπα Τατάρνας», στο Τριπόταμο Ευρυτανίας.

Στην επιχείρηση για τον εντοπισμό του αστυνομικού, συμμετείχαν, κατόπιν αιτήματος συνδρομής από την ΕΛ.ΑΣ., 15 πυροσβέστες, με την Ορειβατική Ομάδα Ερευνας και Διάσωσης της 7ης Ε.Μ.Α.Κ. καθώς και εθελοντές.

Η ανάσυρση της σορού ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς εντοπίστηκε σε πολύ μεγάλο βάθος. Το αυτοκίνητο του 40χρονου είχε βρεθεί από χθες Παρασκευή ξεκλείδωτο, με το κινητό του μέσα, κοντά στο βάραθρο που βρίσκεται πλησίον του δρόμου.

Σορός άνδρα ανασύρθηκε από το βάραθρο «Τρύπα Τατάρνας», στο Τριπόταμο #Ευρυτανία. Επιχείρησαν 15 #πυροσβέστες, με την Ο.Ο.Ε.Δ. της 7ης Ε.Μ.Α.Κ., καθώς και εθελοντές, ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 29, 2022

Τους αστυνομικούς που ξεκίνησαν τις έρευνες υποψίασε το γεγονός ότι στο άνοιγμα του βαράθρου εντοπίστηκαν ίχνη, σαν να είχε κάτι γλιστρήσει μέσα σ’ αυτό και ειδοποίησαν την Πυροσβεστική.

Υπενθυμίζεται ότι περίπου στο ίδιο σημείο, τη γέφυρα της Τατάρνας, χάθηκαν τα ίχνη της 48χρονης από το Καρπενήσι.

Η γυναίκα είχε μεταβεί στη λίμνη των Κρεμαστών με το αυτοκίνητό της στις 22 Σεπτεμβρίου. Στο όχημα βρέθηκαν σημειώματα που αφορούσαν την οικογένειά της, έκτοτε όμως δεν έχει δώσει σημεία ζωής, ενώ οι έρευνες και μέσα στην τεχνητή λίμνη δεν απέδωσαν τίποτα.

Άγνωστο είναι αν οι δύο υποθέσεις συνδέονται.

