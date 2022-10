Αχαΐα

Πέθανε μια από τις γηραιότερες γυναίκες στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Έφυγε" από τη ζωή μία από τις γηραιότερες γυναίκες στην χώρα. Είχε γεννηθεί στους Βαλκανικούς πολέμους!



Θλίψη επικρατεί στην οικογένεια και στους οικείους της Γεωργίας Μακροπούλου από την Αχαΐα, η οποία έφυγε από την ζωή σε ηλικία 110 ετών!

Πρόκειται σίγουρα για τη γηραιότερη γυναίκα της Αχαΐας, αλλά και από τις γηραιότερες στη χώρα και διεθνώς!

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεραιωνόβια γιαγιά, που γεννήθηκε το 1912, έφυγε από τη ζωή ήσυχα, καταγόταν από τη Ναύπακτο, ενώ ο άνδρας της από την περιοχή του Ομπλού, με τον οποίο ζούσε στο Σαραβάλι Πατρών.

Η κηδεία της θα τελεστεί σήμερα Σάββατο 29 Οκτωβρίου, στις 4μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου (Κοιμητήριο) Σαραβαλίου.

Πηγή tempo24.news

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Ερυθραία - Επίθεση με μαχαίρι: Μάχη για τη ζωή του δίνει ο επιχειρηματίας

Φονική καταιγίδα στις Φιλιππίνες (βίντεο)

Ισημερινός: Ποτά μπόμπες σκότωσαν 12 ανθρώπους