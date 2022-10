Ζάκυνθος

Ευρυτανία: Σε τρύπα 60 μέτρων βρέθηκε νεκρός ο αστυνομικός (εικόνες)

Ο άτυχος άντρας ήταν πατέρας ενός μικρού παιδιού. Το χρονικό της τραγωδίας.

Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση του 42χρονου αστυνομικού, πατέρας ενός παιδιού, που είχε εξαφανιστεί από χθες το πρωί στην Ευρυτανία, κοντά στην περιοχή της γέφυρας της Τατάρνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, η σορός του βρέθηκε στην «Τρύπα Ταρτάνας» και ανασύρθηκε.

Επιχείρησαν 15 πυροσβέστες, με την Ο.Ο.Ε.Δ. της 7ης Ε.Μ.Α.Κ., καθώς και εθελοντές, ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 29, 2022

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες εστιάστηκαν εκεί καθώς δίπλα στην τρύπα βάθους 60 μέτρων εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του που δεν ήταν κλειδωμένο, ενώ μέσα σε αυτό ο αστυνομικός είχε αφήσει και το κινητό του τηλέφωνο.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με το tvstar.gr o 43χρονος, ο οποίος υπηρετούσε σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής, είχε επισκεφτεί το χωριό Τριπόταμος Αγράφων στην Ευρυτανία, μαζί με τη μητέρα του, προκειμένου να πραγματοποιήσουν αγροτικές εργασίες και συγκεκριμένα, συγκομιδή ελιών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στις 10 περίπου το πρωί της Παρασκευής 28 Οκτωβρίου, έφυγε από το σπίτι του για να βάλει καύσιμα στο αυτοκίνητο του.

Η αστυνομία ενημερώθηκε από την μητέρα του, νωρίς το μεσημέρι και ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του.

Μετά από ολονύχτια επιχείρηση ο 43χρονος βρέθηκε νεκρός, μέσα σε μεγάλη τρύπα σε βάθος 60 μέτρων κοντά στην γέφυρα της Τατάρνας.

Στις έρευνες συμμετείχαν πυροσβέστες της 7ης ΕΜΑΚ και της Π.Υ. Καρπενησίου και εθελοντές της διασωστικής ομάδας Ευρυτανίας που ανέσυραν την σορό του άτυχου 43χρονου αστυνομικού από βάθος 60 μέτρων.

Οι έρευνες εστιάστηκαν εκεί καθώς δίπλα στην τρύπα εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του που δεν ήταν κλειδωμένο, ενώ μέσα σε αυτό ο 43χρονος είχε αφήσει και το κινητό του τηλέφωνο.

Ο αστυνομικός έκανε υπηρεσία γραφείου και ήταν πατέρας ενός μικρού κοριτσιού.

Επικεφαλής της επιχείρησης ήταν ο περιφερειακός διοικητής της Π.Υ. στην Στερεά Ελλάδα Κώστας Θεοφιλόπουλος.

Την ίδια τρύπα είχαν ερευνήσει οι διασώστες και για τον εντοπισμό της 48χρονης από το Καρπενήσι που ακόμη δεν έχουν βρεθεί τα ίχνη της.

Υπενθυμίζεται ότι περίπου στο ίδιο σημείο, τη γέφυρα της Τατάρνας, χάθηκαν τα ίχνη της 48χρονης από το Καρπενήσι.

Η γυναίκα είχε μεταβεί στη λίμνη των Κρεμαστών με το αυτοκίνητό της στις 22 Σεπτεμβρίου. Στο όχημα βρέθηκαν σημειώματα που αφορούσαν την οικογένειά της, έκτοτε όμως δεν έχει δώσει σημεία ζωής, ενώ οι έρευνες και μέσα στην τεχνητή λίμνη δεν απέδωσαν τίποτα.

Πηγή: tvstar

