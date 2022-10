Αρκαδία

Τρίπολη: αστυνομικός κλώτσησε γάτα

Ο αστυνομικός βρισκόταν εκτός υπηρεσίας. Τι πρόστιμο του επιβλήθηκε.

Aστυνομικός συνελήφθη χθες το απόγευμα από άνδρες του Τμήματος της Τρίπολης, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, όπως προέκυψε, ο αστυνομικός, ευρισκόμενος εκτός υπηρεσίας, κλώτσησε προχθές το βράδυ, Πέμπτη 27 Οκτωβρίου, στην Τρίπολη γάτα αγνώστου ιδιοκτήτη.

Σε βάρος του αστυνομικού επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο των 5.000 ευρώ, ενώ παράλληλα διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

Ο συλληφθείς, σύμφωνα με την αστυνομία, αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα Πρωτοδικών Τρίπολης, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Τρίπολης.

