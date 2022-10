Ηλεία

Ηλεία: Κατασχέθηκαν 941 κιλά κάνναβης με αναμενόμενο τζίρο... 4000000 ευρώ! (βίντεο)

Πώς οι αρχές έφτασαν στα ίχνη της σπείρας. Τι άλλο βρέθηκε στην κατοχή τους κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε.

Εξαρθώθηκε στην περιοχή της Ηλείας σπείρα που καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης.

Για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης σε περιοχή της Ηλείας καθώς και στην περαιτέρω διακίνηση της, έκαναν δηλώσεις ο Διευθυντής Ασφάλειας Αττικής και ο Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Δηλώσεις του Διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, Ταξίαρχου Δημητρίου Δάβαλου:

«Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας,

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω τη σημερινή παρουσίαση ευχόμενος χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες με αφορμή τον χθεσινό εορτασμό της επετείου του ηρωικού «ΟΧΙ». Μια επέτειος που μας υπενθυμίζει διαρκώς την εγρήγορση και την αυξημένη ετοιμότητα που οφείλουμε να έχουμε όλοι απέναντι σε κάθε πρόκληση αλλά και απέναντι σε κάθε μορφή εγκληματικότητας.

Στο κάλεσμα αυτό ανταποκρίνονται καθημερινά όλες οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, μεταξύ αυτών και η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, η οποία κατάφερε άλλο ένα καίριο πλήγμα στα οργανωμένα κυκλώματα που καλλιεργούν και διακινούν ναρκωτικά.

Συγκεκριμένα, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας, δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια μεγάλου αριθμού δενδρυλλίων κάνναβης, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση της στη χώρα μας.

Η υπόθεση χαρακτηρίσθηκε από ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας τόσο σε προανακριτικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, καθώς πέραν της ιεραρχικής και επαγγελματικής δομής της οργάνωσης, είχαν επιλέξει ως χώρο καλλιέργειας δύσβατη, ορεινή και δασική περιοχή της Ηλείας, καθιστώντας δυσχερέστατο το έργο μας.

Ωστόσο, με την υποδειγματική και αγαστή συνεργασία αστυνομικών της Ε.Κ.Α.Μ., της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων, της Υπηρεσίας Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πύργου, της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Φθιώτιδας, της ομάδας Ο.Π.Κ.Ε. του Αστυνομικού Τμήματος Λοκρών καθώς και του Πυροσβεστικού Σώματος, βάλαμε τέλος στην εγκληματική τους δραστηριότητα συλλαμβάνοντας μετά από ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε Ηλεία, Φθιώτιδα, Αρτέμιδα και Αθήνα και τα 11 ταυτοποιημένα μέλη της οργάνωσης.

Από τις επακόλουθες έρευνες κατασχέσαμε πάνω από 941 κιλά κάνναβης και εκριζώσαμε 670 δενδρύλλια, κυμαινόμενου ύψους από 40 εκατοστά έως 2,5 μέτρα. Λαμβάνοντας υπόψη την ποσότητα αυτή, τη δυναμικότητα της φυτείας καθώς και την κατάρτιση των μελών και την επαγγελματική υποδομή τους, υπολογίζουμε ότι το προσδοκώμενο παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης ξεπερνά τα 4.000.000 ευρώ.

Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους αστυνομικούς που συμμετείχαν σε αυτήν την δύσκολη επιχείρηση, για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό τους. Η πολυεπίπεδη προσπάθειά μας για την αντιμετώπιση όλων των μορφών εγκλήματος συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση θα σας παρουσιάσει η Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομιας, Αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου.

Σας ευχαριστώ.»

Δηλώσεις Εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμου Β’ Κωνσταντίας Δημογλίδου:

«Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας,

Όπως προανέφερε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης σε περιοχή της Ηλείας καθώς επίσης και στην περεταίρω διακίνηση της.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά έντεκα μέλη της οργάνωσης. Συγκεκριμένα, την 24-10-2022, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθησαν έξι μέλη της, κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Ηλείας, Φθιώτιδας και Αττικής. Ακολούθως, την 26-10-2022, συνελήφθησαν ακόμη πέντε (5) μέλη της, δυνάμει σχετικών ενταλμάτων σύλληψης.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα και ναρκωτικά, ενώ το προσδοκώμενο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική δραστηριότητα της οργάνωσης, υπολογίζεται άνω των 4.000.000 ευρώ.

Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιολόγησης και αξιοποίησης δεδομένων, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων, πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση της οργάνωσης, η ιεραρχική της δομή, η επαγγελματική υποδομή που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της καθώς και η μεθοδολογία δράσης τους (modus operandi). Συγκεκριμένα:

επέλεγαν τοποθεσία σε δύσβατη, ορεινή, δασική περιοχή και εγκαθιστούσαν τη φυτεία με τρόπο ώστε να καθίσταται δυσχερής ο εντοπισμός της,

είχαν διαμορφώσει κατάλληλο χώρο, που χρησιμοποιούσαν ως στεγνωτήριο – ξηραντήριο των φυτών,

χρησιμοποιούσαν οικία σε περιοχή της Αττικής, ως χώρο αποθήκευσης της κάνναβης, με σκοπό την περεταίρω διακίνησή της στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής,

χρησιμοποιούσαν ενοικιαζόμενα οχήματα για τη μεταφορά του προσωπικού και των υλικών της καλλιέργειας, προκειμένου να αποφύγουν την ταυτοποίηση τους, ενώ

είχαν αναπτύξει και συνεργασία με κάτοικο της περιοχής, για την επιτήρηση της καλλιέργειας και την ενημέρωση της οργάνωσης σε περίπτωση προσέγγισης των Αρχών.

Παράλληλα, διακριβώθηκε και ο ρόλος κάθε μέλους της οργάνωσης και συγκεκριμένα:

31χρονος είχε αναλάβει τη χρηματοδότηση της εγκατάστασης και καλλιέργειας των δενδρυλλίων κάνναβης, την ανεύρεση εργατικού δυναμικού καθώς και το συντονισμό και ανεφοδιασμό για την καλλιέργεια και συγκομιδή της κάνναβης,

50χρονος είχε αναλάβει ομοίως τη χρηματοδότηση της εγκατάστασης και καλλιέργειας των δενδρυλλίων κάνναβης καθώς και την ανεύρεση οχημάτων για τη μεταφορά του εργατικού δυναμικού και εφοδίων στο χώρο της φυτείας,

56χρονος είχε αναλάβει την εποπτεία και τον έλεγχο της φυτείας, τον ανεφοδιασμό για την καλλιέργεια και συγκομιδή της κάνναβης, την ανεύρεση κατάλληλων μέσων για τη διευκόλυνση μεταφοράς εργατικού δυναμικού και εφοδίων στο χώρο της φυτείας καθώς και τη μεταφορά, φύλαξη και αποθήκευση της κάνναβης προς περαιτέρω διακίνηση,

26χρονος είχε αναλάβει τη φύλαξη και αποθήκευση της κάνναβης προς περαιτέρω διακίνηση,

49χρονος είχε αναλάβει την επιτήρηση της εγκατάστασης και την λήψη μέτρων προφύλαξης και

τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης (ηλικίας 18, 23, 26 και 35 ετών) είχαν αναλάβει την καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και τη συγκομιδή αυτής.

Στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν, στο χώρο της καλλιέργειας αλλά και σε οικίες, σε περιοχές της Ηλείας, Φθιώτιδας και Αττικής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

941 κιλά και 322 γραμμάρια κάνναβης,

670 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους 40 εκατοστών έως 2,5 μέτρων,

καραμπίνα,

2 αυτοκίνητα,

3.400 ευρώ, 15.400 Λεκ Αλβανίας, 110 ρούβλια Ρωσίας, 100 δολάρια Η.Π.Α., 21 λίρες Αγγλίας, 40 Κροατίας, 500 κορώνα Σουηδίας,

21 κινητά τηλέφωνα,

υλικά και εξοπλισμός ανάπτυξης της καλλιέργειας και υδροδότησής της (λάστιχα και σωλήνες ποτίσματος, γκαζμά χωρίς λαβή, κλαδευτήρια, μεταλλικό φτυάρι, μεταλλικά πριόνια κ.ά.),

υλικά και εξοπλισμός διαβίωσης και

πλήθος ανοιχτών συσκευασιών τσαντών αποθήκευσης συμπίεσης και δύο τσάντες αποθήκευσης συμπίεσης.

Σημειώνεται ότι, λόγω του μεγάλου όγκου των ποσοτήτων δενδρυλλίων και κάνναβης που κατασχέθηκαν και της δυσχέρειας πρόσβασης στο χώρο της φυτείας, για τη μεταφορά αυτών συνέδραμε ελικόπτερο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Παράλληλα, στους χώρους των φυτειών κλήθηκε συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ηλείας για εξερεύνηση.

Οι αρχικά συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή, ενώ και οι έτεροι συλληφθέντες δυνάμει των σχετικών ενταλμάτων οδηγήθηκαν ομοίως στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.»

