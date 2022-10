Ρόδος - μεταναστευτικό: καταδιώξη και σύλληψη διακινητών (βίντεο)

Δωδεκανήσα

Κινηματογραφική καταδίωξη και συλλήψεις από το Λιμενικό Σώμα.

Πρώτες πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Ρόδου, από Πλοίο Ανοικτής Θαλάσσης Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. 090 “ΓΑΥΔΟΣ”, για τον εντοπισμό ύποπτου Τ/Χ σκάφους να πλέει στην θαλάσσια περιοχή «ΚΡΗΤΙΝΙΑΣ» δυτικά ν. Ρόδου, το οποίο νωρίτερα φέρεται να αποβίβασε αλλοδαπούς στην ανωτέρω περιοχή. Ακολούθησε καταδίωξη, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του ανωτέρω σκάφους και τη σύλληψη των δύο (02) αλλοδαπών χειριστών, ηλικίας 31 και 26 ετών.

Άμεσα στην περιοχή μετέβησαν, ένα όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς καθώς και στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., όπου στη συνέχεια στέλεχος του Αστυνομικού Σταθμού Σαλάκου, εντόπισε στην αγροτική περιοχή “ΚΡΗΤΙΝΙΑΣ” ένα ακινητοποιημένο Ι.Χ.Ε. όχημα, με οδηγό 34χρονο αλλοδαπό, ενώ εντός του οχήματος βρέθηκαν ακόμη πέντε (05) αλλοδαποί.

Όλοι οι ανωτέρω συνελήφθησαν, ενώ οι αλλοδαποί στο σύνολο τους αναγνώρισαν τον 31χρονο και τον 26χρονο ως διακινητές, ενώ τον 34χρονο ως τον οδηγό του οχήματος που τους παρέλαβε και τους μετέφερε.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν το ανωτέρω Τ/Χ σκάφος καθώς και το Ι.Χ.Ε. όχημα.

Η Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων η οποία συντόνισε την ανωτέρω υπόθεση σε συνεργασία με τη Λιμενική Αρχή Ρόδου, αναλύει και επεξεργάζεται εις βάθος όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει και διερευνά την ενδεχόμενη συμμετοχή των ανωτέρω συλληφθέντων και σε άλλες υποθέσεις, με ίδιες ή παρόμοιες εγκληματικές δραστηριότητες.

