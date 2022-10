Θεσσαλονίκη

Νεκρός αστυνομικός σε τροχαίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό τέλος για 55χρονο αστυνομικό. Πώς σημειώθηκε το δυστήχημα που του κόστισε τη ζωή.

(εικόνα αρχείου)

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 55χρονος αστυνομικός σε τροχαίο δυστύχημα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νήμα της ζωής για τον άτυχο άνδρα κόπηκε στη συμβολή των οδών Νυμφαίου με 25ης Μαρτίου, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι.

Ο 55χρονος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας. H σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τόσο μεγάλη που του κόστισε τη ζωή. Ο άτυχος άντρας υπηρετούσε στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης.

Πηγή: Thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Επίδομα θέρμανσης και επιταγή ακρίβειας: Οι δικαιούχοι

Ιεράπετρα: Βράχος καταπλάκωσε ξενοχοδείο - Μία νεκρή και ένα παιδί τραυματισμένο

Νάνσι Πελόζι: Το μήνυμα της μετά την επίθεση σε βάρος του συζύγου της