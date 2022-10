Σάμος

Σάμος: Ζευγάρι κάηκε ζωντανό μέσα στο σπίτι του

Νεκρό βρέθηκε ζευγάρι ηλικιωμένων στη Σάμο μετά από φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στο σπίτι τους, στο Παλιό Καρλόβασι, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Μέσα στο σπίτι υπήρχε και μια ακόμη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε τραυματισμένη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Πυρκαγιά σε οικία στο παλαιό Καρλόβασι Σάμου. Επιχειρούν 20 #πυροσβέστες με 9 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 30, 2022

Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με εννέα οχήματα.

