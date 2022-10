Κεφάλλονια

Κεφαλονιά: Ιερόσυλοι ρημάζουν εκκλησίες (εικόνες)

Σε μπαράζ διαρρήξεων στις εκκλησίες της Κεφαλονιάς έχουν επιδοθεί άγνωστοι ιερόσυλοι, οι οποίοι έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε τουλάχιστον πέντε ναούς μέσα στον τελευταίο μήνα. Τι έχουν αποσπάσει από τους ναούς.



Σε μπαράζ διαρρήξεων στις εκκλησίες της Κεφαλονιάς έχουν επιδοθεί άγνωστοι ιερόσυλοι, οι οποίοι έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε τουλάχιστον πέντε ναούς μέσα στον τελευταίο μήνα. Η τελευταία εισβολή έγινε τα ξημερώματα της Παρασκευής, ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Στόχος, αυτή τη φορά, ήταν η εκκλησία της Ευαγγελίστριας στην περιοχή Πεσσάδα, όπου οι δράστες έσπασαν την πόρτα και αναστάτωσαν το εσωτερικό, αλλά δεν βρήκαν χρήματα ή αντικείμενα μεγάλης αξίας. Οι ιερόσυλοι άρπαξαν την ζώνη της Παναγίας και τα αργυρά αφιερώματα, αλλά τα πέταξαν σε ένα παρακείμενο λιοστάσι όπου εντοπίστηκαν.

Μάλιστα, στον ίδιο χώρο βρέθηκαν πεταμένα και όσα αφιερώματα είχαν αρπάξει τις προηγούμενες ημέρες από την εκκλησία της Παναγίας Στεφάνας στα Δεμουτσαντάτα, που είναι γνωστή για τα «κρινάκια» της Παναγιάς. Από την παραμονή του Ευαγγελισμού οι πιστοί τοποθετούν μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου βάζα με κρίνους που με τον καιρό ξεραίνονται, αλλά ανθίζουν πάλι τον Δεκαπενταύγουστο.

Την περασμένη Δευτέρα είχε βρεθεί στο έλεος αγνώστων βανδάλων το γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Σπυρίδωνα που είναι χτισμένο εξ ολοκλήρου μέσα σε μια σπηλιά στην περιοχή Κουρουκλάτα, την γνωστή και ως το «μπαλκόνι της Κεφαλονιάς». Οι ιερόσυλοι είχαν σπάσει τις εικόνες και είχαν σκορπίσει στο δάπεδο τα αφιερώματα, που σημαίνει ότι ίσως δεν ήταν η κλοπή σκοπός τους.

Αλλά και στις 28 Σεπτεμβρίου, άγνωστοι είχαν παραβιάσει με λοστό την εκκλησία της Παναγίας της Λάμιας στα Δειλινάτα, είχαν προκαλέσει ζημιές στο ιερό και είχαν σπάσει το τζάμι της εικόνας της Παναγίας. Στην συνέχεια, διέρρηξαν και το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία που βρίσκεται έξω από τα Δειλινάτα. Όλες τις περιπτώσεις ερευνά η Ασφάλεια και η Εγκληματολογική υπηρεσία πήρε αποτυπώματα σε μια προσπάθεια εντοπισμού των ιερόσυλων.

