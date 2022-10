Θεσσαλονίκη

Ζαντολάχιστα έκαναν... φτερά από δεκάδες αυτοκίνητα - Πώς “ξηλώθηκε” η συμμορία (εικόνες)

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ο ποντικός των τροχών που είχε ρημάξει αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη. Πώς δρούσε.

Τέλος στη δράση 49χρονου που μαζί με συνεργό του εμπλέκονται σε πολυάριθμες περιπτώσεις κλοπών ελαστικών, ζαντών και λοιπών εξαρτημάτων από σταθμευμένα Ι.Χ.Ε. οχήματα στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης έβαλαν, έπειτα από πολύμηνη έρευνα, αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, ειδική ομάδα που είχε συσταθεί για τον εντοπισμό των δραστών, αναλύοντας τον τρόπο δράσης τους, εντόπισε και συνέλαβε τον 49χρονο στο πλαίσιο του αυτοφώρου, μεσημβρινές ώρες χθες στην περιοχή του Ευόσμου, καθώς από κοινού με τον συνεργό του, ξημερώματα της ίδιας ημέρας αφαίρεσαν από σταθμευμένο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στην περιοχή της Ανάληψης τρία ζαντολάστιχα.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι από τα τέλη Δεκεμβρίου του 2021 οι δράστες, ενεργώντας κυρίως βραδινές ώρες, προέβησαν σε 44 περιπτώσεις κλοπών ελαστικών, ζαντών και εξαρτημάτων από σταθμευμένα οχήματα σε πυλωτές πολυκατοικιών, αλλά και δημόσιους δρόμους στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και στο κέντρο της πόλης, η συνολική αξία των οποίων ανέρχεται στα 66.475 ευρώ.

Οι δράστες διέθεταν ειδικό εξοπλισμό για την αφαίρεση των ελαστικών και των ζαντών από τα αυτοκίνητα, στα οποία τοποθετούσαν αυτοσχέδια στηρίγματα, ώστε να μη γίνονται αντιληπτοί από διερχόμενους πολίτες.

Σε έρευνα στο σπίτι του 49χρονου, βρέθηκε πλήθος εξαρτημάτων αυτοκινήτων (πόρτες, ηλεκτρικοί αισθητήρες, κάμερες κ.ά.) και εργαλείων, ασύρματα χειριστήρια συναγερμών και θυρών γκαράζ και πλήθος κλειδιών οχημάτων.

Επιπλέον, κατασχέθηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο της συζύγου του, το οποίο χρησιμοποιούσαν για τη μετάβαση στα σημεία τέλεσης των κλοπών. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία ζαντολάστιχα που είχαν αφαιρέσει νωρίτερα και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους, καθώς και διάφορα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν για τις κλοπές.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

