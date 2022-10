Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Την βίαζε για περισσότερες από 24 ώρες! - Τον γνώρισε μέσω Facebook

Συγκλονίζει με τα όσα αναφέρει η νεαρή γυναίκα. «Σταματούσε μόνο όταν έχανα τις αισθήσεις μου».



Tην απόλυτη φρίκη γνώρισε μια νεαρή γυναίκα, η οποία έκανε το λάθος να εμπιστευτεί έναν άνθρωπο που γνώρισε στο διαδίκτυο και τελικά πείστηκε να τον συναντήσει, με την απόφασή της αυτή να φέρνει ολέθριες συνέπειες. Η κοπέλα, μιλούσε με τον βιαστή της για τουλάχιστον έναν χρόνο στο Facebook. Αποφάσισε ύστερα από τις παραινέσεις του να πάει να τον συναντήσει στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, είδε έναν άλλον άνθρωπο, όμως ήταν ήδη αργά για να γλιτώσει από τον εφιάλτη που της επιφύλασσε το φλερτ μέσω διαδικτύου.

«Υπήρχε αλληλεπίδραση, κράτησε πάνω από ένα χρόνο η επαφή. Η συζήτηση ήταν καθημερινή, ανέβαζα κάτι, σχολίαζε, μιλούσαμε. Δεν φανταζόμουν ότι θα γίνει κάτι. Τελικά αποφάσισα να πάω να τον βρω. Φτάνω Θεσσαλονίκη είχαμε πει να έρθει να με παραλάβει από το τρένο, αλλά δεν ήρθε ποτέ. Εφτασα 6:30 το πρωί, ήταν όλα άδεια, δεν γνώριζα και την πόλη. Τον ξανακαλώ, μου λέει "δεν μπορώ με πήρε ο ύπνος και είμαι λίγο μακριά, πάρε ένα ταξί κι έλα". Του είπα μήπως να μοιράζαμε την απόσταση να έρθεις προς τα εδώ, τελικά πήγα εγώ. Οταν έφτασα, σε μία απομακρυσμένη περιοχή, φοβήθηκα. Κοιτούσα δεξιά, αριστερά, τον πήρα τηλέφωνο και του λέω πού είσαι, ήταν κρυμμένος σε μια γωνία. Τελικά δεν ήταν αυτός που μου παρουσιαζόταν. Δεν ήθελα καν να πλησιάσω, αν ήμουν στο τρένο θα έπαιρνα το επόμενο να φύγω» είπε η κοπέλα συγκλονίζοντας.

Με τα πολλά η κοπέλα πήγε προς το σπίτι του, αλλά αποφασισμένη να φύγει. «Είσαι ψεύτης, είσαι τελείως διαφορετικός, μου παρουσίαζες άλλο πρόσωπο τόσο καιρό. Θέλω να φύγω, πάρε τον σκύλο από την πόρτα» του είπε η κοπέλα σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, κι εκεί ξεκίνησε ο εφιάλτης.

«Εκεί αυτός εκνευρίστηκε, ανέβασε τον τόνο της φωνής του και μου είπε "δεν έχεις να πας πουθενά". Εχω να πάω με γυναίκα 2,5 μήνες. Θα κάνεις ό,τι θέλω, όπως το θέλω κι όποτε θέλω θα έρχεσαι» εξιστορεί η κοπέλα και τότε ξεκίνησε το μαρτύριό της. «Μετά ξεκίνησε όλο αυτό που βίωσα. Δεν σταματούσε καθόλου, παρά μόνο όταν έχανα τις αισθήσεις μου».

Τελικά, ο βιαστής, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, αποφάσισε κάποια στιγμή ύστερα από ένα και πλέον 24ωρο που βίαζε και χτυπούσε την άτυχη κοπέλα, να πάει τον σκύλο του βόλτα. «Με εντυπωσίασε το γεγονός ότι βγήκε να πάει το σκυλί βόλτα σαν να μην συμβαίνει τίποτα κι εκεί βρήκα την ευκαιρία και έφυγα» κατέληξε η κοπέλα.

Ο δράστης, καταδικάστηκε σε 12ετή κάθειρξη.

πηγή: ΣΚΑΙ

