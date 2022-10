Ηράκλειο

Κρήτη: Νεκρός από ανατροπή τρακτέρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας άνδρας που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του.

Μια ακόμη τραγωδία καταγράφηκε το απόγευμα της Κυριακής 30 Οκτωβρίου στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας 82 ετών, έχασε τη ζωή του μετά από ανατροπή τρακτέρ κοντά στο χωριό Κατωφύγι του δήμου Βιάννου.

Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ ωστόσο ήταν ήδη αργά για τον 82χρονο, πατέρα - σύμφωνα με τις πληροφορίες - γνωστού καλλιτέχνη κρητικής μουσικής!

Το δυστύχημα συνέβη λίγο πριν τις 7 το απόγευμα, χωρίς ακόμα να έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άτυχος ηλικιωμένος βρήκε τον θάνατο.

Πηγή: cretalive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Μητσοτάκης σε Λιθουανία και Εσθονία

Βραζιλία: Ο Λούλα νέος πρόεδρος με οριακή νίκη

Φονική φωτιά στο Μάτι: Ξεκινά η δίκη με 21 κατηγορούμενους