Αγρίνιο - Ασέλγεια σε 4χρονο: Στον στρατιωτικό ανακριτή ο 28χρονος

Ο 28χρονος κατηγορείται για το αδίκημα της διενέργειας γεννετήσιων πράξεων με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί.

Στο στρατιωτικό ανακριτή στα Ιωάννινα έφτασε, λίγο πριν τις 8 το πρωί, ο 28χρονος από το Αγρίνιο που κατηγορείται για ασελγείς πράξεις σε βάρος 4χρονου αγοριού την περίοδο που υπηρετούσε στον Στρατό, το καλοκαίρι του 2021. Ο 28χρονος έφτασε στο Στρατοδικείο μαζί με τον δικηγόρο του.

Ο 28χρονος ζήτησε προθεσμία από τον στρατιωτικό ανακριτή για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Το αίτημα του κατηγορουμένου έγινε δεκτό, ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί η ημερομηνία απολογίας.

Ο δικηγόρος του κατηγορουμένου δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις, λέγοντας πως η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τα στοιχεία του 28χρονου, στις 18 Οκτωβρίου, δόθηκαν στη δημοσιότητα με διάταξη του στρατιωτικού εισαγγελέα, στον οποίον είχε σταλεί η δικογραφία από το Αγρίνιο.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο σε βάρος της μητέρας του 28χρονου, η οποία είχε αναλάβει τη φύλαξη του παιδιού.

Την κακοποίηση, "αποκάλυψαν" ζωγραφιές του μικρούλη αλλά και η αλλαγή συμπεριφοράς του που θορύβησε τους γονείς και έψαξαν να δουν τι συνέβαινε με τον γιο τους, ενώ αποτροπιασμό προκαλεί το γεγονός πως η μητέρα του 28χρονου και νταντά του μιμκρού, τον συγκάλυπτε στις ασελγείς πράξεις στο παιδάκι.

