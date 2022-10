Ηράκλειο

Ηράκλειο: κυκλοφορούσε με μαχαίρι στο κέντρο της πόλης

Αναστάτωση και πανικός στη θέα του άνδρα που κρατούσε μαχαίρι σε κεντρικό σημείο της πόλης σε ώρα αιχμής.

Πανικός προκλήθηκε το βράδυ της Κυριακής, περίπου στις 8:00, στο κέντρο του Ηρακλείου, όταν άνδρας, κυκλοφορούσε με μαχαίρι.

Ανήσυχοι οι πολίτες ενημέρωσαν τις αρχές ότι ένας νεαρός άνδρας κυκλοφορούσε στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου, οπλισμένος με ένα μαχαίρι, την ώρα που η κίνηση ήταν αυξημένη στο σημείο.

Η κινητοποίηση των ανδρών της Άμεσης Δράσης ήταν άμεση και πολύ γρήγορα έφτασαν στο σημείο που τους είχε υποδειχθεί εντοπίζοντας τον 19χρονο άνδρα, τον οποίο και συνέλαβαν.

Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι ο συλληφθείς είχε προφθάσει να πετάξει το μαχαίρι που κρατούσε.

