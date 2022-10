Ρεθύμνου

Επίθεση με καυστικό υγρό: Η μυστηριώδης “Στεφανία” στο κάδρο των ερευνών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Αρχές ψάχνουν για συνεργούς της 38χρονης. Ο ρόλος της "Στεφανίας" που φέρεται να βοήθησε στην "παγίδευση" του 36χρονου.

Στο νότιο Ρέθυμνο επεκτείνονται οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση της επίθεσης της 38χρονης με καυστικό υγρό εναντίον του 36χρονου εν διαστάσει συζύγου της, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Θριάσιο νοσοκομείο της Αθήνας.

Πηγές που επικαλείται η ιστοσελίδα, cretalive.gr, αναφέρουν ότι έχουν προκύψει πληροφορίες και ευρήματα που στρέφουν τις έρευνες και προς αυτή την κατεύθυνση προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα άτομα που φέρονται να βοήθησαν την 38χρονη μετά την πράξη της, όσο εκείνη κρυβόταν.

Σήμερα, εξάλλου, οι συνήγοροι της πολιτικής αγωγής αναμένεται να ζητήσουν την επέκταση της ποινικής δίωξης σε βάρος της δεύτερης γυναίκας που εμφανίζεται από το θύμα να είχε ρόλο στην «παγίδευση» του, όπως υποστηρίζεται.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους προς υποστήριξη της κατηγορίας η «Στεφανία» είναι υπαρκτό πρόσωπο, την έχουν ταυτοποιήσει και γι’ αυτό θα ζητήσουν να διωχθεί ποινικά, προσκομίζοντας διάφορα στοιχεία.

Πηγή: cretalive

Ειδήσεις σήμερα:

Κατολίσθηση σε ξενοδοχείο στην Κρήτη: Πώς συνέβη η οικογενειακή τραγωδία (εικόνες)

“Ενώπιος Ενωπίω” - Τέρενς Κουίκ: η εξομολόγηση και η συγκίνηση για τα παιδιά του

Βραζιλία: Ο Λούλα νέος πρόεδρος με οριακή νίκη