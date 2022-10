Λάρισα

Λάρισα: Τέλος στην κατάληψη “Ντουγρού” μετά από 7 χρόνια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ΕΛ.ΑΣ απελευθέρωσε δημόσιο κτήριο στη Λάρισα που ήταν 7 χρόνια υπό κατάληψη. Η ανάρτηση του Υπουγού Προστασίας του Πολίτη.

Ολοκληρώθηκε σήμερα, Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022, αστυνομική επιχείρηση εκκένωσης κτιρίου, που τελούσε υπό κατάληψη επί της οδού Τζαβέλλα 52 στη Λάρισα, ιδιοκτησίας του Δημοτικού Γηροκομείου Λάρισας.

Στην αστυνομική επιχείρηση, η οποία σχεδιάστηκε από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας και υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας, συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας, της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Λάρισας, του Αστυνομικού Τμήματος Λάρισας, του Τμήματος Τροχαίας Λάρισας και των Διμοιριών Υποστήριξης Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθησαν -8- άτομα και συγκεκριμένα -7- ημεδαποί και αλλοδαπός και σε βάρος τους σχηματίζεται σχετική ποινική δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας που χειρίζεται προανακριτικά την υπόθεση.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί.

Το κτίριο παραδόθηκε στη διοίκηση του Γηροκομείου, ενώ συνεργεία εκτελούν εργασίες ανακατασκευής.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος σε ανάρτησή του στο twitter έγραψε:

«Η ΕΛΑΣ σήμερα το πρωί απελευθέρωσε στη Λάρισα άλλο ένα δημόσιο κτήριο που επί επτά χρόνια τελούσε υπό κατάληψη. Πρόκειται για τον χώρο του δημοτικού γηροκομείου του Δήμου Λάρισας. Αβατα και ανομία δεν μπορούν να έχουν σχέση με την δημοκρατία μας. Συνεχίζουμε αποτελεσματικά».

Η ΕΛΑΣ σήμερα το πρωί απελευθέρωσε στη Λάρισα άλλο ένα δημόσιο κτήριο που επι 7 χρόνια τελούσε υπό κατάληψη. Πρόκειται για τον χώρο του δημοτικού γηροκομείου του Δήμου Λάρισας. Άβατα και ανομία δεν μπορούν να έχουν σχέση με την δημοκρατία μας. Συνεχίζουμε αποτελεσματικά!

— Τάκης Θεοδωρικάκος (@theodorikakosp) October 31, 2022

Φωτογραφίες: larissanet.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κατολίσθηση σε ξενοδοχείο στην Κρήτη: Πώς συνέβη η οικογενειακή τραγωδία (εικόνες)

“Ενώπιος Ενωπίω” - Τέρενς Κουίκ: η εξομολόγηση και η συγκίνηση για τα παιδιά του

Έλον Μασκ: Η επίθεση στον σύζυγο της Πελόζι και το tweet με τις θεωρίες συνομωσίας