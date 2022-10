Αχαΐα

Τροχαίο στην Πατρών - Πύργου: καραμπόλα με φορτηγά και αυτοκίνητα (εικόνες)

Πληροφορίες αναφέρουν πως μια οικογένεια έχει εγκλωβιστεί σε όχημα που έχει ανατραπεί.





Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι της Δευτέρας στην εθνική οδό Πύργου-Πατρών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον 3 οχήματα ενεπλάκησαν σε καραμπόλα κοντά στη Μαραθιά.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές υπάρχουν και εγκλωβισμένα άτομα. Άλλες πηγές αναφέρουν πως επρόκειτο για οικογένεια, η οποία έχει εγκλωβιστεί σε όχημα που έχει ανατραπεί.

Στο σημείο σπεύδουν ασθενοφόρα.

πηγή: patrisnews.gr, ilialive.gr

