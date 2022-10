Μαγνησία

Βόλος: Δις ισόβια για τη δολοφονία της νονάς του και 69χρονης

Η δολοφονία της γυναίκας είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο. Σοκ είχε πάθει και ο πρώην δικηγόρος του.

Σε δις ισόβια για τον θάνατο της 75χρονης νονάς του στον Βόλο τον Νοέμβριο του 2021 και μιας 69χρονης στη Ν. Ιωνία τον Αύγουστο του 2009, καταδίκασε το ΜΟΔ Τρικάλων τον 40χρονου Βολιώτη, που κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δίκη ολοκληρώθηκε νωρίς το απόγευμα με την απολογία του κατηγορούμενου, την πρόταση του εισαγγελέα, τις αγορεύσεις των συνηγόρων και μετά τη διακοπή του Δικαστήριο ανακοίνωσε την ποινή. Ο 40χρονος καταδικάστηκε σε δις ισόβια για τον θάνατο των δύο γυναικών, φυλάκιση τεσσάρων ετών για οπλοχρησία και δύο ετών για παράνομη οπλοκατοχή και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ.

Ο 40χρονος δολοφόνησε όπως ομολόγησε την 75χρονη νονά του Ευθυμία Αβραμίδου – Αλεξούλη με 42 μαχαιριές, στις 4 Νοεμβρίου 2021 και κατηγορείται, αλλά ο ίδιος αρνείται, για την δολοφονία της 69χρονης Νίκης Τσιρογιάννη – Μηλίνη, μητέρας του πρώην δικηγόρου του, στη Ν. Ιωνία, με 20 μαχαιριές, τον Αύγουστο του 2009.

