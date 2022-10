Λέσβος

Λέσβος: Φωτιά στον Καρυώνα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πεύκα και ελιές έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, την τελευταία ημέρα της αντιπυρικής περιόδου. Οι συστάσεις της Πυροσβεστικής.

Δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο (ώρα 8 μ.μ) στη περιοχή Καρυώνας της κεντρικής νότιας Λέσβου κατακαίγοντας πεύκα και εκτάσεις με ελιές.

Ιδιαίτερα δύσκολο το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας λόγω της ανομβρίας στην περιοχή εδώ και μήνες αλλά και των δυνατών ανέμων που πνέουν εκεί.

Στο μέτωπο της φωτιάς σπεύδουν όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και οι εθελοντές.

Λίγο πριν από τις 10 το βράδυ, πυροσβέστης τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, ενώ κρίνεται ελαφρύς ο τραυματισμός του.

Ρεκόρ πυρκαγιών για τελευταία εβδομάδα αντιπυρικής περιόδου

Σήμερα ήταν η τελευταία ημέρα της αντιπυρικής περιόδου, και ο αριθμός των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα παραμένει πολύ υψηλός για τα δεδομένα της εποχής, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στην Πυροσβεστική και στην Πολιτική Προστασία. Μόνο την τελευταία εβδομάδα έχουν εκδηλωθεί 484 πυρκαγιές, (δασικές και αγροτοδασικές πυρκαγιές, κυρίως κατά την καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών) σπάζοντας κάθε ρεκόρ, ενώ το τελευταίο εικοσιτετράωρο εκδηλώθηκαν 78 αγροτοδασικές πυρκαγιές.

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τόπους, ευνοούν σύμφωνα με τους ειδικούς, την εξάπλωσή των πυρκαγιών. Γι' αυτό το λόγο η πυροσβεστική, απευθύνει σύσταση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, και για οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά, να λαμβάνουν όλα τα υποχρεωτικά μέτρα πυρασφάλειας.

Καθώς σήμερα ολοκληρώνεται η αντιπυρική περίοδος και με πρώτη προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, καθώς και τη μείωση του αριθμού εκδήλωσης πυρκαγιών υπαίθρου και τον περιορισμό των καμένων εκτάσεων, η πυροσβεστική απευθύνει σύσταση στους πολίτες:

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και για οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά, να λαμβάνουν όλα τα υποχρεωτικά μέτρα πυρασφάλειας

Να συμβουλεύονται τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης, σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών υπαίθρου

Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.fireservice.gr και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Twitter

Να αναζητούν οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, στην ιστοσελίδα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

Σημειώνεται ότι κατά τη χειμερινή περίοδο, παραμένουν σε ισχύ όσα προβλέπονται για την πρόληψη και την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους, που εφαρμόζονται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 9/2021 Πυροσβεστική Διάταξη.

Παράλληλα, η μη τήρηση των προβλεπόμενων επισύρει υψηλά διοικητικά πρόστιμα, καθώς και βαρύτατες ποινικές κυρώσεις

Επιπλέον, σε περίπτωση που αντιληφθείτε πυρκαγιά:

Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στο 199 ή στο 112 και δώστε σαφείς πληροφορίες για:

την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε

το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς

την ένταση του ανέμου στην περιοχή και

το είδος της βλάστησης που καίγεται

Απομακρυνθείτε αμέσως από την περιοχή και ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Διευκολύνετε την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

«Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού μας πλούτου είναι υπόθεση όλων μας», καταλήγει στην ανακοίνωσή της η πυροσβεστική.

Εικόνες: stonisi.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Άρτα – Αιφνίδιος θάνατος: Κατέρρευσε μπροστά στους φίλους του

Βόλος: Δις ισόβια για τη δολοφονία της νονάς του και 69χρονης

Βιασμός ανηλίκων: Παιδιά κατήγγειλαν τον πατέρα τους - Τα “πάσαρε” και σε φίλους του