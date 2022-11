Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Έδειραν την αδερφή τους... στη μέση του δρόμου

Δύο αδέλφια, με καταγωγή από τη Συρία, συνελήφθησαν για τον ξυλοδαρμό της 20χρονης αδελφής τους, καταμεσής του δρόμου, χθες το απόγευμα, στην πλατεία του Λευκού Πύργου, στη Θεσσαλονίκη.

Περαστικοί αντιλήφθηκαν το συμβάν και ειδοποίησαν την Άμεση Δράση. Ακολούθησαν αστυνομικές αναζητήσεις που οδήγησαν στον εντοπισμό των δύο δραστών. Πρόκειται για έναν 30χρονο κι έναν 25χρονο, οι οποίοι κρατούνται και αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης για ενδοοικογενειακή βία.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα αίτια της επίθεσης ήταν η άρνηση της 20χρονης να ακολουθήσει τα αδέλφια της στη Γερμανία, όπου διαβιούν εκείνοι, καθώς η ίδια φέρεται να έχει εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη.

