Θεσσαλονίκη: έκρυβε χασίς σε.. κοτέτσι (βίντεο)

Τι εντόπισαν οι Αρχές, κατά την έρευνα στο σπίτι του συληφθέντα.

Μία... ευφάνταστη κρυψώνα σκαρφίστηκε άνδρας για να κρύψει κάνναβη στο σπίτι του, στη Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, συνελήφθη χθες το πρωί (31-10-2022) σε περιοχή του δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Κιλκίς, ένας 54χρονος, ελληνικής καταγωγής, για παραβάσεις του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και του εθνικού τελωνειακού κώδικα.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών, εντοπίστηκε ο προαναφερόμενος άνδρας και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, εντοπίστηκε στο κοτέτσι που είχε στην αυλή του σπιτιού, ποσότητα κάνναβης βάρους 2 κιλών και 144 γραμμαρίων, η οποία και κατασχέθηκε.

Επίσης, σε αποθήκη κοντά στην οικία του εντοπίστηκαν 4.420 πακέτα τσιγάρων (δηλαδή 88.400 τεμάχια τσιγάρων) που δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης και δεν είχαν καταβληθεί για αυτά οι νόμιμοι φόροι και δασμοί.

Τα παραπάνω λαθραία τσιγάρα κατασχέθηκαν και θα σταλούν στο αρμόδιο τελωνείο, για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων φόρων και δασμών.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και τον παρέπεμψε στον Ανακριτή.

