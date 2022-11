Σέρρες

Σέρρες: σκοτώνει γάτες με καραμπίνα (βίντεο)

Την καταγγελία για το τραγικό περιστατικό έκανε ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας του Προβατά.

Νέο περιστατικό κτηνωδίας, στις Σέρρες αυτή τη φορά με έναν άγνωστο ακόμη να πυροβολεί αδέσποτες γάτες με καραμπίνα.

Ο ασυνείδητος και επικίνδυνος "serial killer" γατών, κυκλοφορεί και πυροβολεί αδέσποτες γάτες με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό τους. Στην απίστευτη αυτή καταγγελία προχώρησε ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας του Προβατά κ. Γιώργος Νικήτας μιλώντας στο Επιλογές.

Η γατούλα που φρόντιζε η οικογένεια του Προέδρου βρέθηκε πληγωμένη και αφού την μετέφεραν στον κτηνίατρο διαπίστωσαν ότι είχε δεχθεί πυροβολισμό. Η άτυχη γατούλα δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Αγανακτισμένος και συγκλονισμένος ο κ. Νικήτας εκφράζει στην εκπομπή ΚΑΘΕ ΜΕΣΗΜΕΡΙ και την Ελένη Μωραΐτη, τον αποτροπιασμό του για το γεγονός αυτό καθώς όπως λέει οι κάτοικοι του χωριού είναι άνθρωποι με ευαισθησίες.

Το περιστατικό είναι σοβαρό και πρέπει να κινηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες και την υπόθεση να επιληφθεί το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα καθώς κάποιος πολίτης κάτοχος καραμπίνας κυκλοφορεί και πυροβολεί θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη και ανθρώπινες ζωές.

