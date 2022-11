Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Δικαιώθηκε η 93χρονη με τα τερλίκια

Η υπόθεση της γυναίκας είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Δικαιώθηκε η 93χρονη από τη Θεσσαλονίκη που κατηγορούνταν ότι πουλούσε παράνομα τερλίκια σε λαϊκή αγορά. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου παραπέμφθηκε να δικαστεί, την αθώωσε για άσκηση υπαίθριου εμπορίου χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Καθισμένη σε αναπηρικό καροτσάκι, η 93χρονη ανέφερε ότι δεν ασκούσε εμπορική δραστηριότητα. «Εγώ τα χάριζα τα τερλίκια. Μου είχαν μείνει 4-5 κομμάτια και πήγα να τα πουλήσω. Δεν ήξερα ότι χρειάζεται άδεια γι' αυτό», σημείωσε στην απολογία της.

Η υπόθεση είχε γίνει γνωστή τον Απρίλιο του 2019 προκαλώντας αντιδράσεις, καθώς, εκτός από τη σύλληψή της, της είχε επιβληθεί και χρηματικό πρόστιμο από την αρμόδια ΔΟΥ, ύψους 2600 ευρώ.

Μάλιστα, στο θέμα είχε παρέμβει με δήλωσή του ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, καλώντας τις Αρχές να συμπεριφέρονται με ανθρωπιά και αλληλεγγύη. Το πρόστιμο είχε ακυρωθεί με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή.

