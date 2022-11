Λασιθίου

Αγία Φωτιά: από ασφυξία πέθανε η 47χρονη (εικόνες)

Ποια είναι η γυναίκα που έχασε την ζωή της, στην τραγωδία, μετά από πτώση βράχου στο κατάλυμα, όπου έμενε, κάνοντας διακοπές με τον σύζυγο της και το παιδί τους

Ως μεταφράστρια βιβλίων από τα γαλλικά σε μεγάλους εκδοτικούς και δημοσιογραφικούς οίκους της Σλοβενίας εργαζόταν η 47χρονη, που έχασε τη ζωή της τα ξημερώματα της Κυριακής, από την πτώση βράχου, ο οποίος καταπλάκωσε το ενοικιαζόμενο δωμάτιο στο οποίο διέμενε, στην Αγιά Φωτιά.

Η 47χρονη ήταν πολύ αγαπητή, ήταν μητέρα του 9χρονου αγοριού που διασώθηκε από τύχη ενώ ο 51χρονος σύζυγός της με το ίδιο επίθετο βρισκόταν στον ίδιο χώρο του δωματίου και ειδοποίησε με μήνυμα στο 112 μόλις κατέρρευσε το κτίσμα.

Αιτία θανάτου της γυναίκας ήταν η ασφυξία, ενώ βρέθηκε σε εμβρυική στάση στο κρεβάτι σκεπασμένη με ένα σεντόνι κάτω από μπάζα 1,5 μέτρου.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η 47χρονη την ώρα της κατολίσθησης του «φονικού» βράχου βρισκόταν στο κρεβάτι της και κοιμόταν. Ο βράχος όπως κατρακύλησε χτύπησε την ταράτσα του δωματίου στο οποίο διέμενε με την οικογένειά της, η ταράτσα κατέρρευσε και την πλάκωσε ενώ ο βράχος συνέχισε την πορεία του και κατέληξε στην παραλία. Όπως είχε γράψει από την αρχή το neakriti.gr επικαλούμενο αποκλειστικές πληροφορίες η γυναίκα βρέθηκε κάτω από μπάζα σκεπασμένη με το σεντόνι χωρίς να φέρει εμφανή τραύματα ή χτυπήματα γεγονός που οδήγησε από την αρχή στο συμπέρασμα της ασφυξίας.

Η ανεύρεσή της κάτω από τα μπάζα ήταν συγκλονιστική αφού πληροφορίες αναφέρουν ότι όταν οι διασώστες βρήκαν το πτώμα της ήταν σκεπασμένο με σεντόνι το οποίο έκοψαν σε ένα σημείο για να σιγουρευτούν ότι κάτω από αυτό ήταν η γυναίκα που είχε καταπλακωθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες όπως έχει γράψει το neakriti.gr φαίνεται να είχε μόλις ολοκληρώσει κάποιο σχήμα χημειοθεραπείας για την αντιμετώπιση του καρκίνου.

Η πρεσβεία της Σλοβενίας βοήθησε τον σύζυγο και τον γιο να εκδώσουν νέα ταξιδιωτικά έγγραφα γιατί τα δικά τους βρίσκονται θαμμένα στα συντρίμμια του ξενοδοχείου ενώ δεν αποκλείεται εφόσον εκδόθηκε απόψε το πόρισμα της Ιατροδικαστικής Εξέτασης να αναχωρήσουν αύριο για τη Σλοβενία μαζί με τη σορό της άτυχης γυναίκας που έχασε με τέτοιο μαρτυρικό τρόπο τη ζωή της στην Κρήτη ενώ έκανε διακοπές.

Σε σλοβενική διαδικτυακή εφημερίδα αναφέρεται η είδηση για τον θάνατο της Γιασμίν Ριχάρ ως εξής: «Η Γιασμίνα Ριχάρ, μεταφράστρια βιβλίων από τα γαλλικά, πέθανε στην Κρήτη, όπου έκανε διακοπές με την οικογένειά της. Είθε ο Κύριος να δεχθεί την εκλιπούσα με αιώνια χαρά και να δώσει ειρήνη και παρηγοριά στην οικογένειά της», ανακοίνωσαν στο προφίλ της Οικογένειας στο TW.

Πως έγινε η τραγωδία

Πάνω από ξενοδοχείο της Κρήτης, ένας μεγάλος βράχος αποσπάστηκε από την πλαγιά το βράδυ και σκότωσε μια τουρίστρια που κοιμόταν με τον γιο της σε ένα από τα δωμάτια. Το Υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για Σλοβένο υπήκοο, ενώ ένας ακόμη Σλοβένος υπήκοος τραυματίστηκε. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ΜΜΕ και ξένα πρακτορεία ειδήσεων, στο ξενοδοχείο φιλοξενούνταν και ο οκτάχρονος γιος και ο 51χρονος σύζυγος του 47χρονου θύματος. Ο γιος νοσηλεύτηκε λόγω των τραυμάτων του. Ο σύζυγος λέγεται ότι κοιμόταν σε άλλο δωμάτιο και δεν τραυματίστηκε.

Όπως ανέφερε σε tweet το Υπουργείο Εξωτερικών, η πρεσβεία της Σλοβενίας στην Ελλάδα βρίσκεται σε επαφή με τον Σλοβένο πολίτη και προσφέρει την κατάλληλη βοήθεια. Για το τραγικό δυστύχημα εξέφρασαν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους. Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν ένας μεγάλος βράχος αποσπάστηκε από την πλαγιά πάνω από το ξενοδοχείο και έπεσε στο κτίριο του ξενοδοχείου δίπλα στην παραλία της Αγίας Φωτιάς στα ανατολικά της Κρήτης. Μέρος του κτηρίου καταστράφηκε στην πορεία, συνοψίζει ρεπορτάζ της ελληνικής δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης ΕΡΤ το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Η τηλεόραση έδειξε επίσης εικόνες πολλών βράχων πάνω από το κτίριο που θα μπορούσαν επίσης να σπάσουν. Ο πρόεδρος της τοπικής ένωσης ξενοδόχων, Γιώργος Βαρδάκης, επιβεβαίωσε για το ελληνικό πρακτορείο ΑΝΑ ότι δεν υπάρχει τίποτα που να υποδηλώνει το ενδεχόμενο τέτοιου ατυχήματος στο σημείο που κατέρρευσε ο βράχος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεκάδες πυροσβέστες επενέβησαν στο σημείο και κατάφεραν να σώσουν το αγόρι. Η οικογένεια φέρεται να έκανε διακοπές στην Κρήτη και φέρεται ότι σκόπευε να επιστρέψει από εκεί σήμερα (σ.σ Κυριακή).

Ο μικρότερος κόλπος της Αγίας Φωτιάς είναι κατά τα άλλα πολύ δημοφιλής στους τουρίστες. Απέχει λιγότερο από 15 χιλιόμετρα από την πόλη της Ιεράπετρας».

