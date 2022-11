Πέλλα

Πέλλα: βίαζε την 11χρονη κόρη της συντρόφου του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποτροπιασμό προκαλούν οι αποκαλύψεις για ακόμη μια υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού. Τι αναφέρεται στην καταγγελία.

Για περισσότερο από έναν χρόνο μια 11χρονη ζούσε τον εφιάλτη στα χέρια του συντρόφου της μητέρας της.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άντρας, κατά το χρονικό διάστημα Μαΐου 2021 – Αυγούστου 2022, σε οικίες του σε περιοχές του Νομού Πέλλας, προέβαινε κατ’ επανάληψη σε γενετήσιες πράξεις και πράξεις κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας της ανήλικης κόρης της συντρόφου του.

Δεν προκύπτει ακόμα αν η μητέρα γνώριζε για όσα συνέβαιναν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την καταγγελία έκανε η γιαγιά του θύματος, όταν κατάλαβε ότι κάτι πηγαίνει στραβά.



Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Εδέσσης.

Ειδήσεις σήμερα:

“Τρι - δημία” από γρίπη, κορονοϊό και RSV: “Καμπανάκι” από τους ειδικούς (βίντεο)

Ναυάγιο στην Εύβοια: δεκάδες αγνοούμενοι στο Στενό του Καφηρέα

“The 2Night Show” - Ρία Ελληνίδου: τα πανηγύρια, οι προτάσεις γάμου και το “έφυγες, μάστορα”