Σέρρες

Σέρρες: Μαθήτριες διακινούν πορνογραφικό υλικό στο σχολείο

Η αποκάλυψη της υπόθεσης έχει θορυβήσει την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του epiloges.tv, μαθήτριες Λυκείου στις Σέρρες, διατηρούν και διακινούν πορνογραφικό υλικό και εντός του σχολείου.

Λόγω του γεγονότος αυτού, αναμένεται να φτάσει άμεσα στις σχολικές μονάδες και στους διευθυντές των σχολείων επιστολή από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, για να διαβιβαστεί προς τους γονείς. Μάλιστα αυτή η επιστολή θα πρέπει να διαβαστεί και στα παιδιά και περιγράφει τι προβλέπει ο νόμος για τους κατόχους πορνογραφικού υλικού.

Ο κ. Σταμπολίδης, διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σερρών, παρακαλεί τους γονείς να ελέγξουν τα κινητά των παιδιών τους και να τα ζητήσουν να σβήσουν εντελώς το πορνογραφικό υλικό από τα κινητά τους τηλέφωνα. “Σας παρακαλώ γονείς συζητήστε με τα παιδιά σας για να καταλάβουν“, αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αλλά και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της περιοχής και κυρίως της πόλης των Σερρών θα συζητήσουν για τα φαινόμενα αυτή στην τάξη και θα λάβουν επιπρόσθετη ενημέρωση για να αντιμετωπίσουν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Με αφορμή τα φαινόμενα bullying στα σχολεία, η ψυχολόγος της διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Π.Ε Σερρών τονίζει την ανάγκη οι γονείς να είναι δίπλα στα παιδιά και να συζητούν μαζί τους.

