Βόλος: Αστυνομικός έδωσε λεφτά σε οικογένεια για να βάλει βενζίνη

Μεγάλη αναστάτωση σε βενζινάδικο της πόλης. Τι συνέβη όταν η μητέρα της οικογένειας έφτασε στο ταμείο για να πληρώσει...

Απίστευτο περιστατικό προχθές αργά το απόγευμα (31-10-2022) σε βενζινάδικο στο Βόλο. Οικογένεια, που είχε πάει για να βάλει βενζίνη στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαινε, βρέθηκε σε «ομηρία» από τον πρατηριούχο, όταν η κάρτα με την οποία επιχείρησε να πληρώσει το αντίτιμο δεν περνούσε από το μηχάνημα POS, επειδή είχε αποφορτιστεί. Αστυνομικός, που κλήθηκε από τον πρατηριούχο για να συλλάβει την οικογένεια, πλήρωσε το αντίτιμο, δίνοντας τέλος στην οικογενειακή περιπέτεια.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ. Πατέρας, μητέρα και οι δύο μικρές τους κόρες ηλικίας 4,5 και 8,5 ετών αντίστοιχα είχαν πάει στο σούπερ μάρκετ για τα ψώνια της εβδομάδας. Επιστρέφοντας στο σπίτι, σταμάτησαν σε βενζινάδικο. Έβαλαν βενζίνη αξίας 20 ευρώ στο ρεζερβουάρ, πριν η μητέρα βγει από το αυτοκίνητο προκειμένου να πάει στο εσωτερικό του πρατηρίου και να πληρώσει μέσω κάρτας το αντίτιμο.

Η κάρτα δεν γινόταν αποδεκτή από το μηχάνημα. «Ήταν η ίδια κάρτα που είχα χρησιμοποιήσει στο σούπερ μάρκετ χωρίς πρόβλημα. Φαίνεται όμως ότι επειδή την κρατούσα και ακουμπούσε στο κινητό αποφορτίστηκε», περιγράφει η γυναίκα, στην εφημερίδα Ταχυδόμος του Βόλου.

Πρότεινε στην υπάλληλο του πρατηρίου να αφήσει την αστυνομική της ταυτότητα, να επιστρέψει η οικογένεια στο σπίτι και να της φέρει τα 20 ευρώ. Η υπάλληλος ενημέρωσε τον πρατηριούχο, ο οποίος φέρεται ότι είχε γνώση του συμβάντος μέσω κλειστού κυκλώματος καμερών, που έχει τοποθετήσει στην επιχείρησή του. «Να μείνουν εκεί που είναι. Τους βλέπω από τις κάμερες. Κάλεσε την αστυνομία» ήταν οι οδηγίες που φέρεται να έδωσε στην υπάλληλό του.

Σύμφωνα μάλιστα με τη μητέρα των δύο μικρών παιδιών ακουγόταν μέσα από το ακουστικό να φωνάζει από την άλλη άκρη της γραμμής και να τους αποκαλεί «κλέφτες».

Η γυναίκα μάταια προσπαθούσε να εξηγήσει ότι έχει χρήματα και ότι θα τα φέρει. Με τα πολλά έφυγε πεζή από το βενζινάδικο, προκειμένου να μεταβεί στο σπίτι της, να πάρει λεφτά και να επιστρέψει. Στο μεσοδιάστημα, η υπάλληλος ακολουθώντας τις εντολές του εργοδότη της, κάλεσε την αστυνομία. Έφτασε πλήρωμα περιπολικού με δύο αστυνομικούς και είδε τον πατέρα με τα δύο μικρά κορίτσια να περιμένουν στο αυτοκίνητο.

Ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου φέρεται να συνέχιζε να δίνει εντολές διά τηλεφώνου καλώντας τους αστυνομικούς να συλλάβουν την οικογένεια! Ο ένας αστυνομικός μάταια προσπαθούσε να ηρεμήσει τα πνεύματα. Ακόμη κι όταν εξήγησε ότι δεν μπορεί να τους συλλάβει, γιατί δεν έχει υποβληθεί μήνυση, ο πρατηριούχος εμφανίστηκε πρόθυμος να το κάνει.

«Δεν είσαι με τα καλά σου, που θα συλλάβω οικογένεια με μικρά παιδιά», φέρεται να είπε ο αστυνομικός, ο οποίος έβγαλε ένα χαρτονόμισμα των 20 ευρώ, το έδωσε στην υπάλληλο και έληξε την… «ομηρία» της τετραμελούς οικογένειας.

Ο πατέρας ζήτησε το όνομα του αστυνομικού, προκειμένου να του επιστρέψει πίσω τα χρήματα. Εκείνος δεν το δέχθηκε. «Σας παρακαλώ πολύ. Γι’ αυτό είναι η αστυνομία, να βοηθά τους πολίτες», είπε ο αστυνομικός προτρέποντας τον άνδρα, που επέμενε να τον ξεπληρώσει, να διαθέσει το ποσό σε κάποιον που έχει ανάγκη.

Είναι αστυνομικός σε περιπολικό της προχθεσινής απογευματινής βάρδιας, που δεν επιθυμεί να γίνει γνωστό το όνομά του. Επραξε αυτό που ο ίδιος πιστεύει σωστό και έφυγε. «Του δίνουμε τον λόγο μας οικογενειακώς ότι θα κάνουμε αυτό που μας ζήτησε. Θα δώσουμε τα χρήματα σε κάποιον που έχει ανάγκη», το «ευχαριστώ» της μητέρας, με φωνή σπασμένη από τη συγκίνηση, στον αστυνομικό του Α.Τ. Βόλου, που τους έβγαλε από τη δύσκολη θέση.

πηγή: thestival.gr

