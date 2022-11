Πέλλα

Έδεσσα: Μαθητές έπεσαν θύματα ξυλοδαρμού από παρεά ανηλίκων (βίντεο - ντοκουμέντο)

Θύματα άγριου ξυλοδαρμού από μία παρέα ανηλίκων, έπεσαν δύο μαθητές Λυκείου στην Έδεσσα. Αποκλειστικό βίντεο - ντοκουμέντο του ΑΝΤ1 από τη στιγμή της επίθεσης.

Του Γιώργου Γρηγοριάδη

Τουλάχιστον 10 ανήλικοι σε μπαρ της Έδεσσας "πέφτουν" πάνω σε 16χρονο και τον ξυλοκοπούν, όπως φαίνεται και στο βίντεο - ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1.

Ο κ. Ξυλουργίδης, συνήγορος υπεράσπισης των θυμάτων ξυλοδαρμού ανέφερε πως "με τυφλά χτυπήματα σέρνουν ουσιαστικά ένα σχεδόν συνομίληκό τους, ένα 16χρονο έξω από ένα μαγαζί και προβαίνουν σε γρονθοκοπήματα τα οποία μπορεί να επιφέρουν ανά πάσα ώρα και στιγμή πολύ χειρότερη βλάβη από την οποία έχει υποστεί"

Παραξήγηση... για τα μάτια μιας γυναίκας

Στην πόλη της Έδεσσας, βράδυ Παρασκευής 21 Οκτωβρίου και ένα σχολικό πάρτυ μαθητών Λυκείου είναι σε εξέλιξη σε μπαρ του κέντρου. Η παρεξήγηση μεταξύ ενός 16χρονου κι ενός 17χρονου για τα μάτια μιας κοπέλας μεταφέρεται έξω από το μαγαζί και αμέσως, όπως υποστηρίζει το θύμα, άρχισε να δέχεται κλωτσιές και μπουνιές σε όλο του το σώμα.

Ακολουθεί πανικός. Μάταια ένας φίλος του μαθητή προσπαθεί να τον γλιτώσει αλλά πέφτει και ο ίδιος θύμα των νταήδων.

Ο συνήγορος των θυμάτων αναφέρει "τουλάχιστον 10 άτομα συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία, εκείνη τη στιγμή προσπάθησε να συνδράμει ένας από τους φίλους του και δυστυχώς είχε την ίδια κατάληξη"

Συνελήφθη ένας 17χρονος και ο πατέρας του - Αναζητούνται 3 αναήλικοι

Οι δύο 16χρονοι που κατάφεραν και ξέφυγαν ειδοποίησαν τους γονείς τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύτηκαν. Κατήγγειλαν το περιστατικό στην αστυνομία, συνελήφθη ένας 17χρονος και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, έχουν ταυτοποιηθεί 3 ανήλικοι, αναζητούνται και οι υπόλοιποι που συμμετείχαν στο περιστατικό.





