Σέρρες

Σέρρες: Πέθανε ζευγάρι ενώ έκανε υδρομασάζ

Το ζευγάρι εντοπίστηκε από εργαζόμενους, σε ατομικό λουτρό. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους ένας άντρας και μια γυναίκα, οι οποίο βρέθηκαν νεκροί στα Ιαματικά Λουτρά Σιδηροκάστρου Σερρών ερευνούν οι αστυνομικές αρχές.

Το ζευγάρι, ηλικίας, σύμφωνα με πληροφορίες ηλικίας 60-70 ετών, εντοπίστηκαν από εργαζόμενους, σε ατομικό λουτρό.

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η έκθεση του ιατροδικαστή.

Προανάκριση διεξάγει το Αστυνομικό Τμήμα Σιδηροκάστρου.

