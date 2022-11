Σέρρες

Σέρρες: Θρίλερ με τον θάνατο ζευγαριού στα Ιαματικά Λουτρά Σιδηρόκαστρου

Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας για το θάνατο του ζευγαριού των εκδρομέων.

Σε ανδρόγυνο εκδρομέων που βρισκόταν για τουρισμό στα Ιαματικά Λουτρά Σιδηροκάστρου, στις Σέρρες, ανήκουν οι σοροί που βρέθηκαν χθες μέσα σε ατομικό λουτρό της περιοχής.

Πρόκειται για 72χρονο και την 70χρονη σύζυγό του, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ.. Εντοπίστηκαν αναίσθητοι από εργαζόμενους στα ιαματικά λουτρά και οι συνθήκες θανάτου τους παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Η ιατροδικαστική έρευνα αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου των ηλικιωμένων. Στο σημείο έσπευσαν από την πρώτη στιγμή αστυνομικοί του τμήματος Σιδηροκάστρου που διεξάγουν πραγματογνωμοσύνη στον χώρο, ενώ κλήθηκε και κλιμάκιο των Γραφείου Εγκληματικών Ερευνών Σερρών.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κλήθηκαν μέχρι και δείγματα νερού από το σημείο.

Η εκδοχή της εγκληματικής ενέργειας φαίνεται να αποκλείεται, ενώ εξετάζονται μεταξύ άλλων τα σενάρια του πνιγμού και του ατυχήματος.

