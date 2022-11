Εύβοια

Τροχαίο δυστύχημα: Αυτοκίνητο με μετανάστες έπεσε σε γκρεμό

Δυο από τους μετανάστες, κατάφεραν να αναρριχηθούν στον γκρεμό και να ειδοποιήσουν τις Αρχές.

(εικόνα αρχείου)

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή Άγιος Ιερεμίας του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema.gr, λίγο μετά τις 09.00 το πρωί, ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συνολικά 5 άτομα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε σε γκρεμό.

Συνέπεια του τροχαίου ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός δύο ατόμων. Δύο εκ των επιβαινόντων κατάφεραν και αναρριχήθηκαν στην κορυφή του γκρεμού ενώ τα υπόλοιπα άτομα παρέμειναν εγκλωβισμένα στο αυτοκίνητο.

Ισχυρές δυνάμεις της ΠΥ Χαλκίδας και του εθελοντικού πυροσβεστικού κλιμακίου Ψαχνών έσπευσαν στο σημείο για να απεγκλωβίσουν τους υπόλοιπους επιβάτες, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μετανάστες τους οποίους μετέφεραν με καράβι στην παραλία του Λιμνιώνα.

