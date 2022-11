Ιωάννινα

Ναρκωτικά: Εκατοντάδες κιλά κάνναβης σε κλεμμένο φορτηγό (εικόνες)

Εκτός από τον Αλβανό οδηγό του οχήματος, συνελήφθη κι ένας Έλληνας που οδηγούσε αυτοκίνητο – προπομπό , για την αποφυγή τυχόν αστυνομικού ελέγχου.

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών, βάρους 375 κιλών, που ήταν κρυμμένα σε φορτηγό το οποίο είχε κλαπεί από την Αττική, κατασχέθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, στους Μηλιωτάδες Ανατολικού Ζαγορίου Ιωαννίνων, ενώ ακολούθησαν δύο συλλήψεις.

Ειδικότερα, ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα μικρό φορτηγό αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε Αλβανός υπήκοος και σε έλεγχο που έγινε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 85 δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 374 κιλών και 850 γραμμαρίων.

Όπως προέκυψε, το φορτηγό είχε κλαπεί τον Ιούλιο του 2020 από περιοχή της Αττικής.

Επιπλέον, 13 χιλιομέτρα μετά τους Μηλιωτάδες, στο χωριό Ανθρακίτης, εντοπίστηκε ένα άλλο αυτοκίνητο που οδηγούσε 60χρονος από τα Γιάννενα, ο οποίος δρούσε ως προπομπός, για την αποφυγή τυχόν αστυνομικού ελέγχου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των ναρκωτικών.

Εκτός των ναρκωτικών, κατασχέθηκαν επιπλέον πέντε κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των 390 ευρώ και τα δύο οχήματα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων με την σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

