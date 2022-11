Ηράκλειο

Ενδοοικογενειακή βία - Ηράκλειο: καταγγελία για επίθεση... με κατσαβίδι!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας απασχολεί τις Αρχές. Τι καταγγέλλει η 34χρονη για τον σύζυγο της.

Ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας απασχολεί τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου.

Μία 34χρονη γυναίκα πέρασε το κατώφλι της εισαγγελίας Ηρακλείου και κατήγγειλε πως στις 26 Οκτωβρίου ο 41χρονος σύζυγος της, την τραυμάτισε με κατσαβίδι στη μέση.

Μάλιστα, όπως ανέφερε η γυναίκα, δεν είναι η πρώτη φορά που πέφτει θύμα κακοποίησης από τον 41χρονο.

Μετά από εισαγγελική παραγγελία, οι αστυνομικοί του Ηρακλείου αναζητούν τώρα τον άνδρα, Αλβανικής καταγωγής προκειμένου να δώσει κατάθεση.

πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “EVA”: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα

Τροχαίο - Κατεχάκη: Γιατρός η οδηγός που σκοτώθηκε (εικόνες)

Πoλ Ευμορφίδης: ο κριτής του “Dragons Den” που έγινε viral (βίντεο)