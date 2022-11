Ηράκλειο

Κρήτη: Συνελήφθη ξενοδόχος που έπαιρνε πίσω μισθούς υπαλλήλων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ξενοδόχος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία τριών εργαζομένων.

Συνελήφθη χθες το απόγευμα, Πέμπτη 3 Νοεμβρίου, σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, Έλληνας κατηγορούμενος για εκβίαση και παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Η σύλληψή του έγινε μετά από καταγγελίες που είχαν φτάσει στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου, από τρεις εργαζόμενους σε επιχείρηση που διατηρεί, ότι από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο του 2022 τους εξανάγκαζε να του επιστρέφουν μέρος των καταβληθέντων αποδοχών τους οι οποίες προβλέπονταν από τη συλλογική σύμβαση εργασίας.

Κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, ο επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, βρέθηκε να λαμβάνει το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ από 23χρονο στον οποίο είχε καταβληθεί ως αποζημίωση απόλυσης.

Το χρηματικό ποσό κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον 23χρονο, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου.

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός 12χρονης - Κολωνός: Το προφίλ των νέων συλληφθέντων

Γεωργιάδης σε Κουτσούμπα: Τα ράφια στη Σοβιετική Ένωση ήταν άδεια

Ηράκλειο: Καταγγελία σε βάρος προπονητή για ασέλγεια