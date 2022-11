Δωδεκανήσα

Ρόδος: Απόδραση κρατούμενου από το Λιμεναρχείο

Συναγερμός στις αστυνομικές και λιμενικές Αρχές για την απόδραση κρατούμενου.

Σε συναγερμό, έχουν τεθεί, οι λιμενικές και αστυνομικές αρχές, μετά την απόδραση κρατουμένου, στις 21:00 ώρα της 3ης Νοεμβρίου 2022.

Ο κρατούμενος είχε μεταφερθεί, φρουρούμενος από δύο λιμενικούς, στην παραλία Ιαλυσού, στο πλαίσιο προανάκρισης.

Ο δράστης, είχε συλληφθεί, το απόγευμα της 2/11/2022, για διακίνηση μεταναστών. Επρόκειτο να υποδείξει στους λιμενικούς, συνεργάτη του και επιτηρούμενος, μετέβη σε ραντεβού. Πλησίασε όχημα με δύο άνδρες, επιβιβάσθηκε σε αυτό και διέφυγε. Οι λιμενικοί τους καταδίωξαν, αλλά δεν κατόρθωσαν να τους πιάσουν.

Το αυτοκίνητο, βρέθηκε στην περιοχή του Ενυδρείου εγκαταλελειμμένο.

