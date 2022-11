Σέρρες

Σέρρες - Θάνατος ζευγαριού σε ιαματικά λουτρά: Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση

Τι δείχνουν για τον θάνατο του ζευγαριού τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που διενεργήθηκε στη Θεσσαλονίκη.



Σε πνιγμό αποδίδεται ο θάνατος του ηλικιωμένου ζευγαριού στα Ιαματικά Λουτρά του Σιδηροκάστρου Σερρών, όπως προκύπτει από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που διενεργήθηκε, σήμερα, στη Θεσσαλονίκη. Κατά πληροφορίες, στην ιατροδικαστική έκθεση καταγράφεται ότι ο πνιγμός, τόσο του 72χρονου όσο και της 70χρονης συζύγου του, έγινε την ίδια ώρα.

Πηγές της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας αναφέρουν ότι οι ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις που θα διεξαχθούν αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στο τι προηγήθηκε του πνιγμού των δύο ηλικιωμένων. Αυτό που ερευνάται είναι να έχασαν προηγουμένως τις αισθήσεις τους -και υπό ποιες συνθήκες- με συνέπεια να επέλθει ο πνιγμός τους.

Στη διαδικασία της εξέτασης των δύο σορών παρέστη και ιατροδικαστικής - τεχνικός σύμβουλος της επιχείρησης των Ιαματικών Λουτρών, όπου συνέβη το περιστατικό.

Οι δύο ηλικιωμένοι που βρίσκονταν για ιαματικό τουρισμό στην περιοχή είχαν εντοπιστεί αναίσθητοι από εργαζόμενο, σε ατομικό λουτρό, το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης. Το σημείο αποκλείστηκε για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στον χώρο, ενώ ελήφθησαν και δείγματα νερού από το σημείο. Ατην επιτόπια έρευνα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν εντοπίστηκε κάποια βλάβη στις εγκαταστάσεις που μπορεί να συνδέεται με το συμβάν.

