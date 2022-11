Ηράκλειο

Καυστικό υγρό: Βρέθηκε ο άνδρας που μετέφερε την 38χρονη μετά τη επίθεση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος είναι ο “οδηγός”, που έχει ήδη καταθέσει στους αστυνομικούς. Τι υποστηρίζει ο ίδιος για την σχέση του με την υπόθεση. Βίντεο - σοκ εξετάζουν οι Αρχές, με τον 36χρονο να ουρλιάζει τρέχοντας γυμνός στο ξενοδοχείο.

Η ΕΛ.ΑΣ βρήκε τον άνδρα που παρέλαβε την 38χρονη μετά την επίθεση με το καυστικό υγρό στον 36χρονο εν διαστάσει σύζυγο της, τα ξημερώματα της 22ας Οκτωβρίου. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Cretalive πρόκειται για οδηγό ταξί που τη μετέφερε σε ξενοδοχείο στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Γαλήνης.

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο άνδρας εντοπίστηκε και έχει δώσει ήδη κατάθεση. Υποστηρίζεται ότι απλώς μετέφερε την 38χρονη στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο από την πόλη του Ηρακλείου, όμως τα λεγόμενα του δεν φέρονται να «κουμπώνουν» με τις καταθέσεις που έχουν ληφθεί από στέλεχος και εργαζόμενο του ξενοδοχείου και κυρίως δεν «κολλάνε» με το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Το άτομο αυτό φέρεται να παρέλαβε την 38χρονη σχεδόν αμέσως μετά την έξοδο της από το κεντρικό ξενοδοχείο όπου έγινε η επίθεση με το καυστικό υγρό. Στα 4-5 λεπτά είχε επιβιβαστεί στο όχημα, ξημερώματα Σαββάτου. Και αυτό είναι επίσης μία παράμετρος στην οποία εστιάζει η έρευνα ΕΛ.ΑΣ και Δικαιοσύνης. Και αυτή η κατάθεση θα διαβιβαστεί στη δικαιοσύνη και στην αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου και θα αξιολογηθεί σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία και ευρήματα.

Σοκάρει το βίντεο του 36χρονου μετά την επίθεση

Ο 36χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο, υπό εξαιρετικά δύσκολες και επώδυνες συνθήκες. Σοκαριστικό όμως είναι και το βίντεο στο οποίο καταγράφονται οι συγκλονιστικές κινήσεις του παθόντα αμέσως μετά την επίθεση που δέχθηκε από την εν διαστάσει σύζυγο του.

Ο ίδιος δείχνει να υποφέρει από τους φρικτούς πόνους ενώ βγαίνει από το δωμάτιο τρέχοντας, μόνο με ένα σεντόνι πάνω του, πράγμα που δείχνει ότι ήταν ξαπλωμένος και είχε αιφνιδιαστεί.

Μέχρι να κατέβει τις σκάλες και να φθάσει στη ρεσεψιόν, το σεντόνι είχε φύγει από πάνω του και ο ίδιος αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει ένα μαξιλάρι από το σαλόνι της υποδοχής για να καλύψει τα απόκρυφα σημεία του.

Όμως ο άνθρωπος δείχνει να ουρλιάζει από τους πόνους, όσο περιμένει να καταφθάσουν εκεί κάποιοι στενοί του φίλοι και το ασθενοφόρο για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Πηγή: cretalive.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Eva”: ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολλοί κεραυνοί το Σάββατο

Τροχαίο - Κατεχάκη: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε στάση λεωφορείου (βίντεο)

Ιταλία - Ρυθμική γυμναστική: αθλήτριες έκαναν καταγγελία για ψυχολογική βία