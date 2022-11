Πολιτική

Ταϊγανίδης: τουρκική ακταιωρός παρενόχλησε τον Παραολυμπιονίκη κολυμβητή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη μια τουρκική πρόκληση, την ώρα που ο αθλητής εκπλήρωνε το τάμα του, να φτάσει κολυμπώντας στην Σύμη και να αφιερώσει το χρυσό μετάλλιο του στον Ταξιάρχη Μιχαήλ, στον Πανορμίτη.

Επεισόδιο με τουρκική ακταιωρό σημειώθηκε την Παρασκευή, ανοιχτά της Ρόδου. Το σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής παρενόχλησε τον Παραολυμπιονίκη κολυμβητή Χαράλαμπο Ταϊγανίδη, που εκπλήρωνε το τάμα του.

Η τουρκική ακταιωρός φέρεται να παραβίασε τα ελληνικά χωρικά ύδατα και για αρκετά μίλια να ακολουθούσε τον Παραολυμπιονίκη.

Ο αθλητής έθεσε ως στόχο να διανύσει τα 25 μίλια, προκειμένου να παραδώσει το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο Μεξικό, στον Αρχάγγελο Μιχαήλ της Σύμης.

Ο Παραολυμπιονίκης της κολύμβησης ξεκίνησε το ταξίδι του για την Σύμη, λίγο μετά τις 7 το πρωί από την Ρόδο.





Στο πλευρό του βρισκόταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, Γιώργος Καπελλάκης και ο χρυσός Ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας.

Ο Χαράλαμπος Ταϊγανίδης, στα 41 του χρόνια εκπλήρωσε το τάμα του, φτάνοντας στις 15:10 στην Ιερά Μονή Ταξιάρχη Μιχαήλ του Πανορμίτου και έγινε δεκτός με επευφημίες και χειροκροτήματα από τους προσκυνητές.

Ειδήσεις σήμερα:

Ανοιχτά μαγαζιά την Κυριακή - Γεωργιάδης: Η αγορά λειτουργεί όπως κάθε χρόνο

Δοξαράς: Στο “καλάθι του νοικοκυριού” προστίθενται πολλά επώνυμα προϊόντα

ΑΠΘ: Διαστημικό πείραμα με... έλλειψη βαρύτητας πάνω από τον Ατλαντικό (βίντεο)