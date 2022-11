Έβρος

Σουφλί: Δύο νεκροί από φωτιά σε σπίτι

Σε τραγωδία κατέληξε η φωτιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία, στο Σουφλί.

Δύο ηλικιωμένοι, ένας άνδρας και μια γυναίκα, έχασαν τη ζωή τους, όταν εκδηλώθηκε φωτιά στο σπίτι τους, στο Σουφλί γύρω στις 6 το πρωί του Σαββάτου.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία επί της οδού Παλαιοστρατά, στον δήμο Σουφλίου. Οι σοροί των δύο άτυχων ηλικιωμένων ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς, ανακοίνωσε η Πυροσβεστική μέσω των social media.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Σουφλίου κινητοποιήθηκε άμεσα για τις προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς, αλλά αυτή επεκτάθηκε πολύ γρήγορα και κατέστρεψε τα πάντα, με τον άνδρα και την σύζυγο του να είναι νεκροί.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι ηλικιωμένοι αρχικά έπαθαν ασφυξία από τους καπνούς και δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν και στη συνέχεια η φωτιά τους έκαψε.

Λόγω της φωτιάς κατέρρευσε η στέγη του σπιτιού, με συνέπεια οι δύο ηλικιωμένοι να εγκλωβιστούν μέσα στη μονοκατοικία, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Έντεκα πυροσβέστες με τρία οχήματα επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

??Δύο σοροί ηλικιωμένων ( άνδρας – γυναίκα) ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε μονοκατοικία, επί της οδού Παλαιοστρατά, στο δήμο Σουφλίου Έβρου. Επιχειρούν 11 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 5, 2022

