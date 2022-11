Θεσσαλονίκη

Ενδοοικογενειακή βία: Αστυνομικοί έσωσαν γυναίκα που απειλούνταν με μαχαίρι

Η γειτονιά αναστατώθηκε από τις φωνές της γυναίκας που την απειλούσε μέσα στο σπίτι της, ο αδερφός της.

Μία γυναίκα την οποία απειλούσε με μαχαίρι ο αδερφός της μέσα σε σπίτι έσωσαν το βράδυ της Παρασκευής αστυνομικοί της ομάδας “Δράση” στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, περίπου στις 20:30, διερχόμενοι αντιλήφθηκαν επεισόδιο εντός σπιτιού στην περιοχή Δενδροποτάμου και άκουσαν μια γυναίκα να φωνάζει.

Όταν πλησίασαν οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο άνδρας κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε την αδερφή του, η οποία καλούσε σε βοήθεια.

Οι αστυνομικοί επενέβησαν άμεσα και συνέλαβαν τον άνδρα που οδηγήθηκε στο γραφείο ενδοοικογενειακής βίας δυτικής Θεσσαλονίκης, στους Αμπελόκηπους.

