Κακοκαιρία “EVA” – Κέρκυρα: Κεραυνός προκάλεσε φωτιά σε ξενοδοχείο

Προβλήματα στην ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού αλλά και στο οδικό δίκτυο.

Η επέλαση της κακοκαιρίας «EVA» ξεκίνησε από τα δυτικά της χώρας, με την Κέρκυρα να είναι από τις πρώτες περιοχές που πλήττονται.

Η βροχή που ξεκίνησε να πέφτει σε χαμηλή ένταση το πρωί ολοένα και δυναμώνει, ενώ ένας κεραυνός που έπεσε σε μετασχηματιστή ξενοδοχείου στη Γλυφάδα, προκάλεσε φωτιά για την οποία χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής.

Η πυροσβεστική χρειάστηκε να προχωρήσει και σε μια κοπή δέντρου που ξεριζώθηκε από τον δυνατό αέρα.

Την ίδια στιγμή προβλήματα υπάρχουν και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού, με τα δρομολόγια να εκτελούνται μόνο από κλειστού τύπου πλοία.

